exposition « Le sel au Croisic » et de cartes postales anciennes Maison du Patrimoine Croisicais Le Croisic

exposition « Le sel au Croisic » et de cartes postales anciennes Maison du Patrimoine Croisicais Le Croisic dimanche 21 septembre 2025.

exposition « Le sel au Croisic » et de cartes postales anciennes Dimanche 21 septembre, 10h00 Maison du Patrimoine Croisicais Loire-Atlantique

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

L’association « les amis du Croisic » propose une exposition sur le sel au Croisic et son histoire riche. L’exposition fait suite à la sortie, en septembre 2023, de la nouvelle revue des Amis du Croisic (n°5) qui relate « La passionnante histoire du sel au Croisic », sa production, son utilisation et sa commercialisation.

Il n’existe plus aujourd’hui de salines au Croisic mais elles ont fait partie du paysage croisicais jusqu’à la fin du XXe siècle. C’est principalement le commerce du sel, qu’il soit national ou international, qui a largement contribué à la richesse et la prospérité de la cité portuaire, qui se lisent encore aujourd’hui dans son aspect général et son architecture.

Des cartes postales anciennes seront également exposées.

Maison du Patrimoine Croisicais parc de Penn Avel, avenue des Moulins, 44490 LE CROISIC Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire http://www.lecroisic.fr accès côté salle des sports

L’association « les amis du Croisic » propose une exposition sur le sel au Croisic et son histoire riche. L’exposition fait suite à la sortie, en septembre 2023, de la nouvelle revue des Amis du Croisi…

photo Ville du Croisic