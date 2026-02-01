Exposition Le Select et Les Montparnos, l’esprit Montparnasse Le Select Paris

Renouant avec la tradition du café-galerie, cette exposition est une plongée au cœur de l’âge d’or de la peinture moderne de l’entre-deux guerres. S’il fallait ici en quelques mots tenter de résumer l’Esprit du Montparnasse, il faudrait parler en premier lieu de la joie. Cette joie lumineuse et fraternelle de l’art qui triomphe des ombres de l’époque. Passant des feux du champ de bataille à la flamme de la création. Cet art vivant fut porté avec liberté et intensité par des destins, des talents venus des quatre coins du globe chercher à Paris l’esprit charnel et nouveau. Traversant les misères, ils ont connu l’exil, la guerre… Dans ce Paris des années 1920, Les Montparnos ont pris la rue. L’Esprit Montparnasse, c’est un lien devenu sacré entre l’atelier et le café. La terrasse jouant son rôle de musée à ciel ouvert. À l’intérieur de la brasserie, il fait chaud, il y a de la lumière. Une lumière rassurante qui éclaire les couleurs de ces œuvres devenues intemporelles. Aucune ombre, l’instant est retrouvé, l’histoire est là.

Avec les peintures de :

Clergé, Dobrinsky, Gall, Krémègne, Le Scouëzec, Loutreuil, Lubitch, Seifert, Volovick, Zarfin.

Vernissage le jeudi 19 février

de 18h à 20h au Select.

19 fév. – 09 mars. 2026

À un siècle de distance, Les Montparnos retrouvent les cimaises de l’une des plus mythiques brasseries de Montparnasse, Le Select. Nous vous donnons rendez-vous dans ce lieu illustre pour une exposition exceptionnelle.

Du jeudi 19 février 2026 au lundi 09 mars 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 07h00 à 02h00

gratuit Tout public.

Le Select 99 bd du Montparnasse 75006 Paris

https://galerielesmontparnos.com



