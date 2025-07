Exposition le service de santé des Armées 1914-1918 Musée de la Ménelle Pierre-Percée

Exposition le service de santé des Armées 1914-1918 Musée de la Ménelle Pierre-Percée samedi 12 juillet 2025.

Exposition le service de santé des Armées 1914-1918

Musée de la Ménelle Maison Cartier Bresson Pierre-Percée Meurthe-et-Moselle

L’association Guerre en Vosges vous propose une exposition temporaire sur le service de santé des Armées pendant la première Guerre Mondiale, du plan national prévu à la réalité dans la région de Celles sur Plaine et du Col de la Chapelotte.Tout public

Musée de la Ménelle Maison Cartier Bresson Pierre-Percée 54540 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 29 41 72 63

English :

The Guerre en Vosges association presents a temporary exhibition on the Armed Forces Health Service during the First World War, from the national plan to reality in the Celles sur Plaine and Col de la Chapelotte region.

German :

Der Verein Guerre en Vosges bietet Ihnen eine zeitlich begrenzte Ausstellung über den Gesundheitsdienst der Armeen während des Ersten Weltkriegs, vom geplanten nationalen Plan bis zur Realität in der Region von Celles sur Plaine und dem Col de la Chapelotte.

Italiano :

L’associazione Guerre en Vosges organizza una mostra temporanea sul Corpo Sanitario dell’Esercito durante la Prima Guerra Mondiale, dal piano nazionale alla realtà nella regione di Celles sur Plaine e Col de la Chapelotte.

Espanol :

La asociación Guerre en Vosges organiza una exposición temporal sobre el Cuerpo Médico del Ejército durante la Primera Guerra Mundial, desde el plan nacional hasta la realidad en la región de Celles sur Plaine y Col de la Chapelotte.

