Exposition « Le sifflement du geai » de Cedric Le Corf Loo & Lou Gallery Paris mercredi 17 septembre 2025.

Cette nouvelle exposition révèle un pan inédit du travail de l’artiste breton, dévoilant une série de peintures où affleure la présence animale. Nourrie par la mémoire des paysages traversés – des forêts de son enfance en Allemagne à la lande bretonne – sa peinture explore les zones de passage entre figuration et abstraction, entre perception sensorielle et effacement des formes. Chiens, cerfs, parfois une patte, une oreille, un flanc, émergent à la surface des toiles. Parfois seulement une trace, un éclat animal. L’œil croit reconnaître une scène familière, mais il s’agit plutôt d’une vision fragmentaire, latérale : celle d’un veilleur en alerte, à l’image du geai, cet oiseau vigie des forêts.

Depuis quelques années, Cedric Le Corf mène un dialogue avec le genre du paysage, non comme simple sujet, mais comme espace traversé, habité, ressenti. Le sifflement du geai témoigne de cette relation directe au vivant, où peindre devient une manière de se fondre dans la matière du monde.

EN PARALLÈLE À LA GALERIE

Première expositition personnelle de l’artiste Bastien Vittori à la Loo & Lou Gallery, intitulée Creuser. Un corpus de dessins au fusain autour de l’image photographique et des processus de transformation de la matière.

Du mercredi 17 septembre 2025 au jeudi 30 octobre 2025 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Loo & Lou Gallery 20 rue Notre-Dame de Nazareth 75003 Paris

https://looandlougallery.com contact@looandlougallery.com