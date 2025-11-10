Exposition Le souffle du cosmos Association Artichaut Moulins
Exposition Le souffle du cosmos Association Artichaut Moulins lundi 10 novembre 2025.
Exposition Le souffle du cosmos
Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-11-10
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-10
Venez découvrir un univers artistique où l’imaginaire rencontre les étoiles.
Peintures, pixel-art et créations autour des planètes… une immersion cosmique qui fera voyager petits et grands.
.
Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 69 55 24
English :
Come and discover an artistic universe where the imagination meets the stars.
Paintings, pixel-art and creations around the planets? a cosmic immersion that will take young and old on a journey.
German :
Entdecken Sie ein künstlerisches Universum, in dem die Fantasie auf die Sterne trifft.
Malereien, Pixel-Art und Kreationen rund um die Planeten… ein kosmisches Eintauchen, das Groß und Klein auf eine Reise mitnimmt.
Italiano :
Venite a scoprire un universo artistico dove l’immaginazione incontra le stelle.
Dipinti, pixel art e creazioni basate sui pianeti? Un’immersione cosmica che porterà grandi e piccini in un viaggio.
Espanol :
Venga a descubrir un universo artístico donde la imaginación se encuentra con las estrellas.
Pinturas, pixel art y creaciones en torno a los planetas… una inmersión cósmica que hará viajar a grandes y pequeños.
L’événement Exposition Le souffle du cosmos Moulins a été mis à jour le 2025-11-03 par Office du tourisme de Moulins & sa région