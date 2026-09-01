Informations pratiques

Sorèze

EXPOSITION – LE STUDIOLO DES ÉPOUXP

1 Rue Saint-Martin Sorèze Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 10:00:00

fin : 2026-11-10 18:00:00

Date(s) :

2026-09-18

La Cité de Sorèze accueille le Studiolo, une installation des artistes Les ÉpouxP – Pascale et Damien Peyret, présentée en partenariat avec Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse, à l’occasion du 30e anniversaire de l’inscription du Canal du Midi au patrimoine mondial de l’UNESCO

Inspiré des studioli de la Renaissance – ces cabinets de réflexion où se mêlaient savoirs, objets précieux, sciences et imaginaire –, ce projet artistique invite le visiteur à pénétrer dans un univers intime, propice à l’observation, à la contemplation et au voyage. À travers une mise en scène poétique et foisonnante, Les ÉpouxP interrogent notre rapport au patrimoine, aux paysages et aux récits qui façonnent les territoires. .

1 Rue Saint-Martin Sorèze 81540 Tarn Occitanie +33 5 63 50 86 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The City of Sorze is hosting *Studiolo*, an installation by the artist couple Pascale and Damien Peyret, presented in partnership with Les Abattoirs, Museum ? Frac Occitanie Toulouse, to mark the 30th anniversary of the Canal du Midi’s inscription on the UNESCO World Heritage List

L’événement EXPOSITION – LE STUDIOLO DES ÉPOUXP Sorèze a été mis à jour le 2026-09-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE