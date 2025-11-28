Exposition Le super week-end de l’espace Rue de l’église Cuisery

Exposition Le super week-end de l’espace

Le Centre Eden, site culturel du Département de Saône-et-Loire, propose une nouvelle aventure avec l’exposition Le super week-end de l’espace. Cette présentation plonge les visiteurs aux confins du système solaire et même de l’univers, à travers l’univers graphique et scientifique de l’autrice et dessinatrice Gaëlle Alméras.

La bande dessinée scientifique éponyme, premier tome de la collection à succès Les super week-ends (éditions Maison Georges) est mise à l’honneur. Les visiteurs auront l’occasion unique de découvrir

– Le processus de création étapes de travail détaillées, carnets de croquis, table d’artiste de Gaëlle Alméras, autrice et dessinatrice.

– Des installations sensibles les personnages attachants de la BD, Rat, Castor et Orni, t’emmènent au-delà des frontières de notre galaxie.

L’exposition est une immersion poétique et rigoureuse qui mêle art et science, invitant à la réflexion sur les origines de l’univers.

Gaëlle Alméras est une autrice, dessinatrice et artiste reconnue pour son travail de vulgarisation scientifique qui mêle bande dessinée, performance et installations. Son approche, à la fois rigoureuse et poétique, l’a amenée à collaborer avec de grandes institutions comme l’Observatoire de Lyon et le Planétarium de Vaulx-en-velin, illustrant avec passion les origines de l’Univers. .

Rue de l’église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00 eden71@saoneetloire71.fr

