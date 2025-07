Exposition Le Talent de l’estuaire Mortagne-sur-Gironde

Exposition Le Talent de l’estuaire Mortagne-sur-Gironde vendredi 1 août 2025.

Exposition Le Talent de l’estuaire

39 rue du port Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Début : 2025-08-01 14:00:00

fin : 2025-08-04 21:00:00

2025-08-01

Le Talent de l’Estuaire expose du 1er au 4 août peintures, photographies, céramiques, livres

39 rue du port Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine sylvieducretot@sfr.fr

English :

Le Talent de l’Estuaire exhibits paintings, photographs, ceramics and books from August 1 to 4

German :

Le Talent de l’Estuaire stellt vom 1. bis 4. August aus: Gemälde, Fotografien, Keramiken, Bücher

Italiano :

Le Talent de l’Estuaire esporrà dipinti, fotografie, ceramiche e libri dall’1 al 4 agosto

Espanol :

Le Talent de l’Estuaire expondrá pinturas, fotografías, cerámicas y libros del 1 al 4 de agosto

