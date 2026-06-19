Informations pratiques

Saint-Maurice-lès-Châteauneuf

Exposition Le temps des classes à St-Maurice

Bibliothèque de St-Maurice Saint-Maurice-lès-Châteauneuf Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-04

Les conscrits de 0 à 90 ans… voire plus !

Des plus anciennes aux plus actuelles, retrouvez avec nostalgie et bonheur ces fêtes des classes immortalisées en photos.

Bibliothèque de St-Maurice

Journée d’inauguration le samedi 4 juillet (10h à 12h / 14h à 18h)

Puis du 4 juillet au 29 août aux heures d’ouverture jeudi de 16h à 18h / samedi de 10h à 12h .

Bibliothèque de St-Maurice Saint-Maurice-lès-Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté reseau@bsb71.fr

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English : Exposition Le temps des classes à St-Maurice

L’événement Exposition Le temps des classes à St-Maurice Saint-Maurice-lès-Châteauneuf a été mis à jour le 2026-06-19 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)