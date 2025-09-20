Exposition – Le temps des fêtes dans les pays de l’Adour Centre culturel Tivoli Anglet

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Cette exposition présente les rituels gascons de Noël à la Saint-Jean, sans oublier le carnaval. Autant de temps de réjouissances à travers lesquelles la danse, le chant ou le théâtre expriment le patrimoine culturel.

Centre culturel Tivoli 27 rue d’Euskadi, 64600 Anglet Anglet 64600 Hardoy Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

© Mathilde Lamothe