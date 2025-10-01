Exposition le temps des uns, le temps des autres Médiathèque A. Camus Rue de la République Marmande

Exposition le temps des uns, le temps des autres Médiathèque A. Camus Rue de la République Marmande mercredi 1 octobre 2025.

Exposition le temps des uns, le temps des autres Médiathèque A. Camus

Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 09:00:00

fin : 2025-10-31 12:30:00

Date(s) :

2025-10-01

Cette exposition interdisciplinaire aborde l’histoire et la mesure du temps. Elle s’inscrit dans le cadre de la Fête de la Science 2025.

Cette exposition interdisciplinaire aborde l’histoire et la mesure du temps. Elle s’inscrit dans le cadre de la Fête de la Science 2025.

“Le temps des uns, le temps des autres” est une exposition interdisciplinaire. Elle met en avant les dernières technologies qui permettent aujourd’hui de mesurer le temps universel grâce à des horloges atomiques dont la précision de mesure est au maximum de ce que les outils d’aujourd’hui peuvent produire. Elle est aussi un support pour appréhender les dernières avancées des scientifiques en Biologie (neurobiologie, chronobiologie…) concernant la mesure ou l’évaluation du temps par l’organisme. La France à un patrimoine historique riche sur la mesure du temps, les auteurs ont tenu à aborder cet aspect en présentant quelques objets d’intérêt issus de nos musées. .

Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95

English : Exposition le temps des uns, le temps des autres Médiathèque A. Camus

This interdisciplinary exhibition looks at the history and measurement of time. It is part of the Fête de la Science 2025.

German : Exposition le temps des uns, le temps des autres Médiathèque A. Camus

Diese interdisziplinäre Ausstellung befasst sich mit der Geschichte und der Messung der Zeit. Sie ist Teil der Fête de la Science 2025.

Italiano :

Questa mostra interdisciplinare analizza la storia e la misurazione del tempo. Fa parte della Festa della Scienza 2025.

Espanol : Exposition le temps des uns, le temps des autres Médiathèque A. Camus

Esta exposición interdisciplinar aborda la historia y la medición del tiempo. Forma parte de la Fiesta de la Ciencia 2025.

L’événement Exposition le temps des uns, le temps des autres Médiathèque A. Camus Marmande a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Val de Garonne