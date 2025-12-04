Exposition « Le temps d’un silence, ode à l’instant présent » – Jimmy Mettier Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren 7 – 31 janvier 2026 Entrée libre, visible aux horaires d’ouverture du Triskell

Jimmy Mettier utilise la contemplation pour ses images de nature et d’humains. Il explore la lumière en Bretagne via collodion, argentique, numérique,..

Sensible à la beauté qui nous entoure, Jimmy Mettier utilise la contemplation comme outil méditatif et partage ici des images de nature et d’humains, réalisées avec différentes techniques photographiques où le silence laisse la place à la rencontre.

Photographe depuis vingt-cinq ans, il a débuté dans un studio parisien, travaillant auprès de grands noms de la mode et de la beauté, avec une approche structurée de la lumière. Passionné par son outil, il s’est formé à de nombreux procédés : polaroïd, argentique, numérique, photo aérienne et sous marine, collodion…

Installé en Bretagne avec sa famille depuis dix ans, il y explore la richesse des lumières naturelles. Avec son épouse Amandine, plasticienne, il a fondé [Les Contemplatifs de l’Ephémère](https://www.lescontemplatifsdelephemere.com/) à Vannes, un laboratoire poétique dédié à la nature et au vivant.

_**Vernissage et visite de l’exposition en présence de l’artiste le samedi 31 janvier à 11h.**_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-07T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-31T18:00:00.000+01:00

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan