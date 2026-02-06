Exposition Le territoire révélé? Espace culturel François Mitterrand Périgueux

Exposition Le territoire révélé?

Espace culturel François Mitterrand 2 Place Hoche Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-02-07

Le territoire révélé ?

En 2024 et 2025, huit photographes ont été accueillis en résidence de création en Dordogne sur l’invitation de l’Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord et de ses partenaires.

L’exposition Le territoire révélé ? rassemble les travaux réalisés. Chaque photographie documente autant qu’elle nous invite à une lecture singulière du territoire.

Entrée libre du mardi au samedi de 14h à 18h, sauf jours fériés

• Vernissage ▸ vendredi 6 février à 18h

Visite commentée chaque samedi à 14h (gratuit, sans réservation)

▸ Attention pas de visite commentée les samedis 7 février, 14 mars et 18 avril

• Ateliers en famille ▸ mercredis 18 février et 8 avril à 10h (gratuit, sur réservation 06 75 64 58 98) .

Espace culturel François Mitterrand 2 Place Hoche Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Le territoire révélé?

L’événement Exposition Le territoire révélé? Périgueux a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Communal de Périgueux