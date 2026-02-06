Exposition Le territoire révélé? Espace culturel François Mitterrand Périgueux
Espace culturel François Mitterrand 2 Place Hoche Périgueux Dordogne
Début : 2026-02-07
fin : 2026-04-30
2026-02-07
En 2024 et 2025, huit photographes ont été accueillis en résidence de création en Dordogne sur l’invitation de l’Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord et de ses partenaires.
L’exposition Le territoire révélé ? rassemble les travaux réalisés. Chaque photographie documente autant qu’elle nous invite à une lecture singulière du territoire.
Entrée libre du mardi au samedi de 14h à 18h, sauf jours fériés
• Vernissage ▸ vendredi 6 février à 18h
Visite commentée chaque samedi à 14h (gratuit, sans réservation)
▸ Attention pas de visite commentée les samedis 7 février, 14 mars et 18 avril
• Ateliers en famille ▸ mercredis 18 février et 8 avril à 10h (gratuit, sur réservation 06 75 64 58 98) .
Espace culturel François Mitterrand 2 Place Hoche Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 00
