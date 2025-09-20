Exposition : « Le tour triomphal de Lafayette en Amérique 1824-1825 » Château Lafayette – Manoir des Deux Mondes Chavaniac-Lafayette

Exposition : « Le tour triomphal de Lafayette en Amérique 1824-1825 » 20 et 21 septembre Château Lafayette – Manoir des Deux Mondes Haute-Loire

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Chavaniac célèbre le 200e anniversaire de la tournée triomphale de Lafayette aux États-Unis.

Des panneaux illustrés de photos présenteront le dernier hommage rendu par les vingt-quatre premiers états américains au héros français de la Guerre d’Indépendance en 1824-1825 : itinéraire, journal de voyage, invitations, portraits et gravures, discours, billets, objets commémoratifs, etc.

Par l’association Le Club Lafayette, en partenariat avec le Département de la Haute-Loire.

Château Lafayette – Manoir des Deux Mondes 1 Allée de l'Hermione, 43230 Chavaniac-Lafayette, France Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes http://www.chateau-lafayette.com Maison natale du général de La Fayette (06 09 1757). Le château est partiellement détruit par un incendie en 1701. Vaudoyer le restaure en 1791. En 1793, le château est envahi puis vendu comme bien d'émigré. La tante de La Fayette rachète le château, mais La Fayette n'y revient que rarement après son installation au château de la Grange, près de Paris. Transformations du château après 1920, lors de son rachat par le Comité américain (nouveau donjon en béton ; aménagements intérieurs). Ouvert tous les jours du 1 juillet au 31 août, et du 1er avril au 15 novembre, tous les jours sauf mardi. Visites guidées de mai à octobre.

