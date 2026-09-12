Exposition le tramway de Caen, une histoire en mouvement | Journées du Patrimoine Salle Duc-Rollon, palais ducal Caen

Informations pratiques

Caen

Exposition le tramway de Caen, une histoire en mouvement | Journées du Patrimoine

Salle Duc-Rollon, palais ducal 2 impasse Duc Rollon Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 13:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Exposition sur le tramway à Caen, qui façonne le visage de la ville depuis plus de 100 ans.

L’exposition comprend un espace de projection d’un film sur les rues de Caen avant guerre, ainsi qu’une maquette.

Un espace enfants est prévu en accès libre avec des coloriages.

Exposition sur le tramway à Caen, qui façonne le visage de la ville depuis plus de 100 ans.

L’exposition comprend un espace de projection d’un film sur les rues de Caen avant guerre, ainsi qu’une maquette.

Un espace enfants est prévu en accès libre avec des coloriages. Les enfants sont sous la responsabilité de leurs accompagnateurs. .

Salle Duc-Rollon, palais ducal 2 impasse Duc Rollon Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 41 11

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English : Exposition le tramway de Caen, une histoire en mouvement | Journées du Patrimoine

An exhibition on the tramway in Caen, which has shaped the city’s landscape for over 100 years.

The exhibition includes a screening area showing a film about the streets of Caen before the war, as well as a scale model.

A children’s area is available free of charge, with colouring activities.

L’événement Exposition le tramway de Caen, une histoire en mouvement | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer