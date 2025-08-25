Exposition « Le végétal comme écriture » à Paluel Le Clos des Fées Paluel

Exposition « Le végétal comme écriture » à Paluel Le Clos des Fées Paluel 25 août – 28 septembre entrée libre

Jusqu’à la fin de l’été, le Clos des Fées sert d’écrin à une exposition en adéquation avec la création de l’artiste Stéphane Talbot qui travaille à partir de l’observation de la flore extérieure

Jusqu’à la fin de l’été, le Clos des Fées sert d’écrin, au cœur de ses magnifiques jardins, à une exposition en totale adéquation avec le lieu puisque la création de l’artiste Stéphane Talbot, naît de l’observation de la flore extérieure d’où l’intitulé de son exposition Le végétal comme écriture qui comprend une trentaine d’œuvres, entre peintures, installations et quelques encres. Toutes dotées de titres se référant à l’expression écrite ou la nature.

Des contacts avec le végétal, les arbres, leurs formes, l’artiste dit qu’ils génèrent chez lui un langage. Sa peinture se structure sur des émotions produites à partir de l’entremêlement des essences, l’imbrication de masses, les ponctuations de branchages.

Pour l’énergie et l’écriture, l’artiste revendique une filiation avec les artistes américains Willem de Kooning et Cy Twombly. Pour la couleur, il se réfère plutôt au français Pierre Bonnard pour lequel il présente à Paluel, une toile Hommage à Bonnard dans un grand format.

Par le geste et la couleur, sa peinture exprime une multitude de signes et de signifiants qui interagissent comme des lapsus, jeux de mots ou d’esprit qui se métamorphosent. Chez le peintre, dominent le jaune, l’orange ou le rose dans le travail de fond des couleurs qui précède le graphisme venant apporter la narration. À la manière d’un ruban de Möbius auquel l’artiste se réfère, les repères se désorientent dans son travail qui interroge notre présence au monde. Abstraite, son écriture du paysage interroge et exige qu’on s’y attarde pour percevoir le mouvement perpétuel de va et vient qui y est inscrit.

Originaire du Havre mais implanté à Fécamp depuis quelques années, le peintre a construit son apprentissage en empruntant des chemins plus buissonniers qu’académiques. Il fréquenta d’abord durant 5 années, l’atelier de peintres réputés à Rouen, tels que Denis Godefroy ou Jean-Claude Pinchon, dès le début des années 1990.

Puis Stéphane compléta sa formation en participant à divers ateliers d’été, notamment auprès de Jean-Claude Thévenin, enseignant d’arts plastiques et commissaire d’exposition reconnu. En 2011, Stéphane franchit le pas et ouvre au Havre sa propre galerie d’art contemporain Production autre, qu’il va animer durant une dizaine d’années tout en y proposant ses ateliers de dessin et peinture.

En marge de son exposition, le peintre a encadré cet été à Paluel plusieurs ateliers lors desquels il invite à regarder et photographier les végétaux. Un dernier rendez-vous est proposé les 20 et 21 septembre (14h30 à 17h00). Ouvert à tous, la participation à l’atelier n’exige aucun pré-requis particulier.

Exposition Le Végétal pour écriture de Stéphane Talbot. (Depuis le 14 août et) jusqu’au 28 septembre. Vernissage le 5 septembre à 18h. Infos : urlr.me/duqEpV Visible du jeudi au lundi de 14h30 à 18h30. Le Clos des Fées – Hameau de Conteville, 24 chemin des falaises, 76450 Paluel T. 02 35 99 25 46 – [reservations@mairie-paluel.fr](mailto:reservations@mairie-paluel.fr)

reservations.closdesfees@mairie-paluel.fr

Le Clos des Fées Paluel. Paluel 76450 Seine-Maritime