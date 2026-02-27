Exposition Le vélo sous toutes ses formes et souvenirs du Tour… TARBES Tarbes

Exposition Le vélo sous toutes ses formes et souvenirs du Tour…

TARBES 21 rue Georges Clémenceau Tarbes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-17

fin : 2026-04-12

2026-03-17

Collection de vélos par Marco Lebreton à découvrir du mardi au samedi de 14h à 18h et pendant les spectacles.

Il a un petit vélo dans la tête ! Expression bien connue !!

Mais Marco Lebreton, ce n’est pas un vélo mais beaucoup plus Des petits, des grands, des lourds…

Du vélocipède à pédales de 1869 à la bicyclette de course de 1937, il vous montre l’évolution dans le temps de cette extraordinaire invention.

+33 5 62 51 12 00 lepari@mairie-tarbes.fr

English :

Collection of bicycles by Marco Lebreton to discover from Tuesday to Saturday, 2 pm to 6 pm and during shows.

He’s got a little bike in his head! A well-known expression!

But Marco Lebreton isn’t just one bike, he’s many more: small, big, heavy?

From the pedal-powered velocipede of 1869 to the racing bicycle of 1937, he shows you the evolution over time of this extraordinary invention.

