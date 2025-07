Exposition « le vent en héritage » Saint-Valery-en-Caux

Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-18

fin : 2025-08-03

2025-07-18

Exposition sur le thème » le vent en héritage » qui présente les effets du vent au cours des derniers siècles.

Typologie des vents locaux, construction navale, tempêtes et naufrages, sport, sculptures des arbres…

Au rez de chaussée de la Maison Henri IV

Entrée libre

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 25 71 95 didierthuillier76@gmail.com

English : Exposition « le vent en héritage »

An exhibition on the theme of « wind heritage », presenting the effects of wind over the last few centuries.

Typology of local winds, shipbuilding, storms and shipwrecks, sport, tree sculptures…

On the ground floor of Maison Henri IV

Free admission

German :

Ausstellung zum Thema « Der Wind als Erbe », in der die Auswirkungen des Windes in den letzten Jahrhunderten dargestellt werden.

Typologie der lokalen Winde, Schiffbau, Stürme und Schiffbruch, Sport, Baumskulpturen…

Im Erdgeschoss des Maison Henri IV

Freier Eintritt

Italiano :

Una mostra sul tema « Il vento come patrimonio », che presenta gli effetti del vento negli ultimi secoli.

Tipologie di venti locali, costruzioni navali, tempeste e naufragi, sport, sculture di alberi…

Al piano terra della Maison Henri IV

Ingresso libero

Espanol :

Una exposición sobre el tema « el viento como patrimonio », que presenta los efectos del viento a lo largo de los últimos siglos.

Tipología de los vientos locales, construcción naval, tormentas y naufragios, deporte, esculturas de árboles…

En la planta baja de la Maison Henri IV

Entrada gratuita

