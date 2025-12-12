Exposition le vent en poupe Sylvie Brouard à la P’tite Galerie Châteaugiron

Exposition le vent en poupe Sylvie Brouard à la P’tite Galerie

La P’tite Galerie Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Début : 2026-01-09

fin : 2026-02-06

Plasticienne bretonne, Sylvie Brouard puise son inspiration sur la côté d’émeraude. Elle fait renaître la matière pour la sublimer (raku, céramique, patine). Au hasard des chemins et des trouvailles, elle associe l’élément brut offert par la nature à ses créations humaines ou animales jouant sur les proportions et les disproportions. Sa peinture à l’huile se pose sur la toile comme un instant volé, apaisant. .

La P’tite Galerie Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02

