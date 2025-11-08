Exposition Le verre, au-delà de la matière. Les collections du Cirva Rue Fernand Léger Saint-Priest-en-Jarez

Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole
Rue Fernand Léger
Saint-Priest-en-Jarez
Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date :

Début : 2025-11-08

Fin : 2025-03-15

Date(s) :

2025-11-08

L’exposition explore les propriétés du verre à travers le regard des artistes et designers invités en résidence au Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques (Cirva), depuis sa création en 1983.

Rue Fernand Léger Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole Saint-Priest-en-Jarez 42270 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 79 52 52 mamcaccueil@saint-etienne-metropole.fr

English :

The exhibition explores the properties of glass through the eyes of artists and designers in residence at the Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques (Cirva), since its creation in 1983.

German :

Die Ausstellung erforscht die Eigenschaften von Glas durch die Augen der Künstler und Designer, die seit der Gründung des Internationalen Forschungszentrums für Glas und bildende Kunst (Cirva) im Jahr 1983 als Residenzgäste eingeladen wurden.

Italiano :

La mostra esplora le proprietà del vetro attraverso gli occhi di artisti e designer che sono stati in residenza presso il Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques (Cirva) fin dalla sua fondazione nel 1983.

Espanol :

La exposición explora las propiedades del vidrio a través de la mirada de artistas y diseñadores que han residido en el Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques (Cirva) desde su fundación en 1983.

