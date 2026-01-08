Exposition Le Vide en Main de Silvana MC Nulty 19 Crac Montbéliard

Exposition Le Vide en Main de Silvana MC Nulty

19 Crac 19 Avenue des Alliés Montbéliard Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Exposition Le Vide en Main de Silvana Mc Nulty au 19 Crac.

Entrée libre

Le vide en main traduit en peu de mots la pratique artistique de Silvana Mc Nulty. Elle génère, sans interruption, des entités hybrides, souples et instables reposant sur des principes d’assemblage et de détournement d’objets alliés au ou par le textile.

La main est celle de l’artiste qui se déplace avec ses outils, sa pelote et son crochet chaque jour, travaillant dans les lieux qu’elle traverse avec une liberté continue.

Le vide est celui qui apparait dans les nœuds des mailles, les perforations des objets et les manques de celleux qui regardent pour résoudre certaines énigmes volontairement posées par les œuvres. Car elles se construisent, en effet, à partir d’oxymores et de paradoxes qui composent notre monde. Qu’il s’agisse d’une alliance subversive d’objets et de matériaux a priori incompatibles ou de l’appropriation hésitante de l’espace, elles explorent les zones de frictions entre rigidité et souplesse, intérieur et extérieur, fragilité et résistance, transparence et opacité, visible et invisible, ou encore, peut-être, utile et beau.

Formée à la bijouterie avant de poursuivre un cursus en arts visuels, le travail de Silvana Mc Nulty repose sur une pratique de l’hybridation à la fois des médiums, des objets et des matières induites par une certaine coopération ou écoute des voix énigmatiques de ces derniers. Quand l’artiste emploie les coquillages, les rapporteurs, les cuillères et les trombones dans ses sculptures, la coopération prend la forme d’un mésusage, d’une subversion. Elle révèle alors, d’autres qualités et propriétés des choses, les rendant plus vivantes en jouant sur les possibles générés par les stratégies obliques intrinsèques aux assemblages.

La répétition des formes, du geste, du choix des matériaux et des objets, génère des assemblages porteurs d’un récit propre, mais qui, considérés en corpus, peuvent être compris comme les mots composant le lexique d’une langue étrangère. Les œuvres constituent alors autant de trames que l’on peut déplier ou replier où s’entrelacent matériaux du quotidien, gestes, et récits fragmentés pouvant traiter d’un autre espace-temps.

Silvana Mc Nulty (née en 1995) vit et travaille à Paris. Elle est diplômée obtient un AFEDAP Bijouterie à Paris avant de poursuivre ses études à la Gerrit Rietveld Academie (Amsterdam) et à la HEAR (Strasbourg). Elle a exposé, entre autres, à In Extenso (Clermont-Ferrand), à la Manufacture de Roubaix, au Creux de l’Enfer (Thiers), à Treize (Paris), au Salon de Montrouge, au Crédac (Ivry-sur-Seine) et à Brey-et-maison-du-Bois pour la Biennale Art en Chapelles (Jura). Elle est représentée par la galerie Florence Loewy à Paris. .

19 Crac 19 Avenue des Alliés Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 43 58 communication@le19crac.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Le Vide en Main de Silvana MC Nulty

L’événement Exposition Le Vide en Main de Silvana MC Nulty Montbéliard a été mis à jour le 2026-01-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD