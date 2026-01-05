Exposition Le vieil homme et la mare Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez

Exposition Le vieil homme et la mare

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-02-25

Une exposition pour découvrir les magnifiques illustrations originales du Vieil Homme et la mare de Max Ducos, une histoire d’eau et d’amitié, délicate et fantasque qui magnifie la part de nature qui reste en nous. .

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 36 68 contact@mediatheque-orthez.fr

