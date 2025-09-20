Exposition « Le vitrail : l’art qui apporte de la lumière dans les églises » Église Notre-Dame-des-Anges de Vanclans Les Premiers Sapins

Exposition « Le vitrail : l’art qui apporte de la lumière dans les églises » Samedi 20 septembre, 09h30 Église Notre-Dame-des-Anges de Vanclans Doubs

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’église de Vanclans vous ouvre ses portes pour une exposition sur l’historique des vitraux élaborée par des habitants bénévoles.

Église Notre-Dame-des-Anges de Vanclans Rue de l’Église, 25580 Les Premiers Sapins Les Premiers Sapins 25580 Rantechaux Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 60 04 06 https://www.lespremierssapins.fr/

© Médiathèque des Premiers Sapins