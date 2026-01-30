Exposition Le voyage fantastique à la Médiathèque Médiathèque Tonneins

Exposition Le voyage fantastique à la Médiathèque

Médiathèque Avenue François Mitterrand Tonneins Lot-et-Garonne

Début : 2026-01-31

fin : 2026-02-25

2026-01-31

La Médiathèque de Tonneins vous propose sa nouvelle exposition Le voyage fantastique . Une exposition aux installations spectaculaires qui s’inspire de l’œuvre de Jules Vernes et propose une expérience faite d’immersion et de mystères.

Accès libre et gratuit aux horaires d’ouverture habituels. .

Médiathèque Avenue François Mitterrand Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 57 58 bibliotheque@mairie-tonneins.fr

English : Exposition Le voyage fantastique à la Médiathèque

The Médiathèque de Tonneins presents its new exhibition: Le voyage fantastique . An exhibition with spectacular installations inspired by the works of Jules Vernes, offering an experience of immersion and mystery.

