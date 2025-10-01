Exposition L’eau dans tous ses états Orbey

Exposition L’eau dans tous ses états Orbey mercredi 1 octobre 2025.

Exposition L’eau dans tous ses états

27 Rue Charles de Gaulle Orbey Haut-Rhin

Découvrez cette exposition qui, grâce aux illustration de Heloïse Chochoix qui mets en lumière le travail de doctorants sur l’eau. Au horaires de la bibliothèque.

Dans cette exposition (tirée du livre Sciences en bulles), sept doctorant(e)s se sont prêtés au jeu de raconter leurs travaux de recherche à l’autrice de BD Héloïse Chochois. 0 .

27 Rue Charles de Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 32 50 bibliothèque@orbey.fr

English :

Discover this exhibition which, thanks to illustrations by Heloïse Chochoix, highlights the work of doctoral students on water. Library opening hours.

German :

Entdecken Sie diese Ausstellung, die dank der Illustrationen von Heloïse Chochoix die Arbeit von Doktoranden zum Thema Wasser beleuchtet. Zu den Öffnungszeiten der Bibliothek.

Italiano :

Questa mostra, con illustrazioni di Heloïse Chochoix, mette in evidenza il lavoro dei dottorandi sull’acqua. In biblioteca.

Espanol :

Esta exposición, con ilustraciones de Heloïse Chochoix, pone de relieve los trabajos de los doctorandos sobre el agua. En la biblioteca.

