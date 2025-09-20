Exposition – L’eau qui nous lie Fonds de Dotation Roullier Saint-Malo

Exposition – L’eau qui nous lie Samedi 20 septembre, 09h00 Fonds de Dotation Roullier Ille-et-Vilaine

Visites commentées gratuites – Inscription obligatoire / Durée 45 min –

20 participants maximum par visite.

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

« L’eau qui nous lie » est une exposition temporaire présentée au sein du Fonds de Dotation Roullier, sur le thème du cycle de l’eau.

Samedi 20 septembre, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, il est possible de la découvrir en accès libre de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Le Fonds de Dotation propose également de découvrir cette exposition en visite commentée, sur inscription, lors de deux visites au cours de la journée.

Informations pratiques : Possibilité de se garer sur le parking situé au 29, avenue Franklin Roosevelt (voir plan ci-contre). La barrière sera ouverte pour les voitures. Vous pourrez ensuite rejoindre à pieds le Fonds de Dotation Roullier.

Le Fonds de Dotation Roullier a choisi le thème du cycle de l’eau pour sa première exposition temporaire ouverte au grand public. De tous temps, les artistes ont été fascinés par l’eau, sous toutes ses formes. Et pour cause, quoi de plus esthétique et mystérieux que cette matière mouvante, changeante au gré de ses voyages ? Mais si elle constitue une « source » d’inspiration inépuisable pouvant illustrer la palette entière des émotions humaines, par la variété des formes qu’elle prend, la ressource qu’elle représente n’en reste pas moins vulnérable.

« L’Eau qui nous lie » propose de redécouvrir le cycle de l’eau à travers plusieurs oeuvres peintes et photographiques des artistes Alison Bigourie, Nicolas Chateau, Juliette Rebour et Franco Salas Borquez. Telle l’eau qui circule et chemine au sein de son grand cycle, l’exposition s’articule autour d’une structure principale qui serpente au centre du hall du bâtiment.

Fonds de Dotation Roullier 29 avenue Franklin Roosevelt, 35400, Saint-Malo Saint-Malo 35400 Rocabey Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 15 15 62 https://www.fondsdedotationroullier.org https://www.linkedin.com/company/fonds-de-dotation-roullier/?viewAsMember=true

Journées européennes du patrimoine 2025

Justine Girard