Exposition L’eau Lieu-dit Domaine du Gasseau Saint-Léonard-des-Bois

Exposition L’eau

Lieu-dit Domaine du Gasseau Dans le Pigeonnier Saint-Léonard-des-Bois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-04-04

Exposition de la section photographie des élèves de l’École de Peinture des Alpes Mancelles !

Les adhérents de l’atelier photographie vous proposent leurs visions de l’EAU, source de vie, de mouvements et d’émotions. Calme ou tumultueuse, si familière et pourtant toujours surprenante.

Dans le pigeonnier du Domaine du Gasseau.

Ouvert en avril et mai ouvert du mercredi au dimanche.

Ouvert en juin ouvert tous les jours.

Entrée libre et gratuite. .

Lieu-dit Domaine du Gasseau Dans le Pigeonnier Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 34 34 44 legasseau@cchautesarthealpesmancelles.fr

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English :

Exhibition by the photography section of the École de Peinture des Alpes Mancelles!

L’événement Exposition L’eau Saint-Léonard-des-Bois a été mis à jour le 2026-03-13 par OT des Alpes Mancelles