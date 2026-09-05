Informations pratiques

Thiviers

Exposition « L’eau, une richesse à préserver »

Bibliothèque 3 Espace Rodolphe Charles Césard Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-03

Exposition du Syndicat Mixte Des Eaux de la Dordogne. Horaires d’ouverture de la bibliothèque. Possibilité d’accueillir des groupes sur rendez-vous. Gratuit. Ouvert à tous.

Le Syndicat Mixte Départemental des Eaux de la Dordogne (SMDE 24) vous invite à découvrir le parcours complet de l’eau potable, du captage jusqu’à votre robinet, à travers une exposition pédagogique. Vous y comprendrez le fonctionnement, les enjeux et les acteurs majeurs du département,

tout en apprenant les gestes essentiels pour préserver cette ressource précieuse. Horaires d’ouverture de la bibliothèque. Possibilité d’accueillir des groupes sur rendez-vous. Gratuit. Ouvert à tous. .

Bibliothèque 3 Espace Rodolphe Charles Césard Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition « L’eau, une richesse à préserver »

Exhibition by the Syndicat Mixte Des Eaux de la Dordogne. Library hours. Groups are welcome by appointment. Free admission. Open to everyone.

L’événement Exposition « L’eau, une richesse à préserver » Thiviers a été mis à jour le 2026-09-05 par Isle-Auvézère