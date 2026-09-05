Exposition « L’eau, une richesse à préserver » Bibliothèque Thiviers
mardi 3 novembre 2026 · Bibliothèque · Thiviers
Informations pratiques
Thiviers
Exposition « L’eau, une richesse à préserver »
Bibliothèque 3 Espace Rodolphe Charles Césard Thiviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-03
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-03
Exposition du Syndicat Mixte Des Eaux de la Dordogne. Horaires d’ouverture de la bibliothèque. Possibilité d’accueillir des groupes sur rendez-vous. Gratuit. Ouvert à tous.
Le Syndicat Mixte Départemental des Eaux de la Dordogne (SMDE 24) vous invite à découvrir le parcours complet de l’eau potable, du captage jusqu’à votre robinet, à travers une exposition pédagogique. Vous y comprendrez le fonctionnement, les enjeux et les acteurs majeurs du département,
tout en apprenant les gestes essentiels pour préserver cette ressource précieuse. Horaires d’ouverture de la bibliothèque. Possibilité d’accueillir des groupes sur rendez-vous. Gratuit. Ouvert à tous. .
Bibliothèque 3 Espace Rodolphe Charles Césard Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition « L’eau, une richesse à préserver »
Exhibition by the Syndicat Mixte Des Eaux de la Dordogne. Library hours. Groups are welcome by appointment. Free admission. Open to everyone.
L’événement Exposition « L’eau, une richesse à préserver » Thiviers a été mis à jour le 2026-09-05 par Isle-Auvézère
À voir aussi à Thiviers (Dordogne)
- Atelier de conversation Bibliothèque Médiathèque Thiviers 17 septembre 2026
- La rentrée du café littéraire Café culturel associatif Le Chat Pline Thiviers 17 septembre 2026
- Soirée jeux avec la ludothèque Rue Albert Theulier Thiviers 18 septembre 2026
- Journées portes ouvertes Carrières de Thiviers Thiviers 19 septembre 2026
- Visite clownesque : l’histoire sérieusement déjantée !, Office de tourisme Périgord-Limousin, Thiviers 19 septembre 2026