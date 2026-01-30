EXPOSITION L’ECHO DE NOS FOLIES Lamalou-les-Bains

EXPOSITION L’ECHO DE NOS FOLIES

5 Boulevard du Mourcairol Lamalou-les-Bains Hérault

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-27

2026-02-04

Du 4 au 27 février Exposition L’écho de nos folies

Exposition consacrée à la santé mentale, au Centre Ulysse (5 Boulevard du Mourcairol) Lamalou-les-Bains

Du lundi au vendredi 8h-12h et 13h30-16h

Cette exposition a pour objectif de lever les préjugés sur la santé mentale et de rappeler que, avec ou sans troubles, la santé mentale fait partie de nos vies.

5 Boulevard du Mourcairol Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 38 11 10

English :

February 4 to 27 ? L?écho de nos folies exhibition

Exhibition dedicated to mental health, at the Centre Ulysse (5 Boulevard du Mourcairol) ? Lamalou-les-Bains

Monday to Friday: 8am-12pm and 1.30pm-4pm

The aim of this exhibition is to dispel prejudices about mental health and remind us that, with or without disorders, mental health is part of our lives.

