EXPOSITION L’ECHO DE NOS FOLIES Lamalou-les-Bains
EXPOSITION L’ECHO DE NOS FOLIES Lamalou-les-Bains mercredi 4 février 2026.
EXPOSITION L’ECHO DE NOS FOLIES
5 Boulevard du Mourcairol Lamalou-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-04
Du 4 au 27 février Exposition L’écho de nos folies
Exposition consacrée à la santé mentale, au Centre Ulysse (5 Boulevard du Mourcairol) Lamalou-les-Bains
Du lundi au vendredi 8h-12h et 13h30-16h
Cette exposition a pour objectif de lever les préjugés sur la santé mentale et de rappeler que, avec ou sans troubles, la santé mentale fait partie de nos vies.
Du 4 au 27 février Exposition L’écho de nos folies
Exposition consacrée à la santé mentale, au Centre Ulysse (5 Boulevard du Mourcairol) Lamalou-les-Bains
Du lundi au vendredi 8h-12h et 13h30-16h
Cette exposition a pour objectif de lever les préjugés sur la santé mentale et de rappeler que, avec ou sans troubles, la santé mentale fait partie de nos vies. .
5 Boulevard du Mourcairol Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 38 11 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
February 4 to 27 ? L?écho de nos folies exhibition
Exhibition dedicated to mental health, at the Centre Ulysse (5 Boulevard du Mourcairol) ? Lamalou-les-Bains
Monday to Friday: 8am-12pm and 1.30pm-4pm
The aim of this exhibition is to dispel prejudices about mental health and remind us that, with or without disorders, mental health is part of our lives.
L’événement EXPOSITION L’ECHO DE NOS FOLIES Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-28 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB