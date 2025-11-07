Exposition « L’écho des tranchées » – Salbris

Loir-et-Cher

L’association On a marché sur la bulle nous propose de découvrir ce conflit sous un angle différent et de manière originale. En effet, cette exposition présente une sélection d’ouvrages de BD traitant de la guerre de 1914 à 1918.

33 Boulevard de la République

Salbris 41300 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 96 81 77 biblioteque@salbris.fr

English :

The « On a marché sur la bulle » association is offering us the chance to discover this conflict from a different angle and in an original way. The exhibition features a selection of comic books dealing with the war from 1914 to 1918.

German :

Der Verein « On a marché sur la bulle » bietet uns die Möglichkeit, diesen Konflikt aus einem anderen Blickwinkel und auf originelle Weise zu entdecken. Die Ausstellung zeigt eine Auswahl von Comicbüchern, die sich mit dem Krieg von 1914 bis 1918 beschäftigen.

Italiano :

L’associazione « On a marché sur la bulle » ci offre la possibilità di scoprire questo conflitto da una prospettiva diversa e in modo originale. La mostra presenta una selezione di fumetti sulla guerra dal 1914 al 1918.

Espanol :

La asociación « On a marché sur la bulle » nos ofrece la oportunidad de descubrir este conflicto desde un ángulo diferente y de forma original. La exposición presenta una selección de cómics que tratan de la guerra de 1914 a 1918.

