Exposition « l’école à l’ancienne » et sur la vie d’antan au village 20 et 21 septembre Salle des fêtes Drôme

Gratuit

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’association Valdequint (commission Histoire et patrimoine) en partenariat avec la mairie et l’école de Saint en Quint vous propose 2 jours de découverte de la vie d’antan à Saint-Julien :

Exposition sur l’école à l’ancienne. Reconstitution d’une classe, mobilier, photo, commentaires…

Exposition d’anciennes photos et cartes postales du village

Interviews d’ancien-nes à écouter sur la vie d’antan

Possibilité de déjeuner sur place les midis (comités des fêtes et Bistrot du village)

Salle des fêtes Route du val de quint 26150 Saint Julien en Quint Saint-Julien-en-Quint 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine 2025

