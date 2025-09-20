Exposition « l’école à l’ancienne » et sur la vie d’antan au village Salle des fêtes Saint-Julien-en-Quint
Exposition « l’école à l’ancienne » et sur la vie d’antan au village Salle des fêtes Saint-Julien-en-Quint samedi 20 septembre 2025.
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
L’association Valdequint (commission Histoire et patrimoine) en partenariat avec la mairie et l’école de Saint en Quint vous propose 2 jours de découverte de la vie d’antan à Saint-Julien :
- Exposition sur l’école à l’ancienne. Reconstitution d’une classe, mobilier, photo, commentaires…
- Exposition d’anciennes photos et cartes postales du village
- Interviews d’ancien-nes à écouter sur la vie d’antan
- Possibilité de déjeuner sur place les midis (comités des fêtes et Bistrot du village)
Salle des fêtes Route du val de quint 26150 Saint Julien en Quint Saint-Julien-en-Quint 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Journées européennes du patrimoine 2025
