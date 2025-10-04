Exposition « L’école d’antan » Bibliothèque Aubigné Racan Aubigné-Racan

Exposition « L’école d’antan » Bibliothèque Aubigné Racan Aubigné-Racan samedi 4 octobre 2025.

Exposition « L’école d’antan » Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque Aubigné Racan Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Venez découvrir et explorer l’exposition « L’école d’Antan » !

À travers une animation interactive, plongez dans l’univers des salles de classe d’autrefois, découvrez les objets, les méthodes et les anecdotes qui ont marqué l’école d’antan.

Une visite ludique et enrichissante pour petits et grands !

Bibliothèque Aubigné Racan 6 Rue de la Gare, 72800 Aubigné-Racan Aubigné-Racan 72800 Sarthe Pays de la Loire

Venez découvrir et explorer l’exposition « L’école d’Antan » !