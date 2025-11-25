Exposition l’Ecole d’Antan Salle des fêtes de Salles Salles
Exposition l’Ecole d’Antan Salle des fêtes de Salles Salles mardi 25 novembre 2025.
Exposition l’Ecole d’Antan
Salle des fêtes de Salles 1 Place de la Mairie Salles Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25
fin : 2025-11-25
Date(s) :
2025-11-25 2025-11-26
Le Conseil des Sages de Salles et les Amis du Musée d’histoire locale du Parc Lapios organisent une exposition sur l’école d’antan du 26 novembre au 1er décembre.
L’exposition se tiendra à la salle des fêtes du bourg de Salles (place du Champ de Foire), de 10 h à 18 h.
Inauguration mardi 25 novembre à 19 h.
Entrée libre. .
Salle des fêtes de Salles 1 Place de la Mairie Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine amisdumuseelapios@gmail.com
English : Exposition l’Ecole d’Antan
German : Exposition l’Ecole d’Antan
Italiano :
Espanol : Exposition l’Ecole d’Antan
L’événement Exposition l’Ecole d’Antan Salles a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Val de l’Eyre