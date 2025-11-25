Exposition l’Ecole d’Antan Salle des fêtes de Salles Salles

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Salle des fêtes de Salles 1 Place de la Mairie Salles Gironde

Le Conseil des Sages de Salles et les Amis du Musée d’histoire locale du Parc Lapios organisent une exposition sur l’école d’antan du 26 novembre au 1er décembre.
L’exposition se tiendra à la salle des fêtes du bourg de Salles (place du Champ de Foire), de 10 h à 18 h.
Inauguration mardi 25 novembre à 19 h.
Entrée libre.   .

Salle des fêtes de Salles 1 Place de la Mairie Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine   amisdumuseelapios@gmail.com

