EXPOSITION « L’ÉCOLE D’AUTREFOIS » Aspet

EXPOSITION « L’ÉCOLE D’AUTREFOIS » Aspet mardi 9 septembre 2025.

EXPOSITION « L’ÉCOLE D’AUTREFOIS »

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE Aspet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-09

fin : 2025-10-07

Date(s) :

2025-09-09

Exposition sur l’école d’autrefois !

Organisé par la municipalité d’Aspet et l’écomusée Cagire-Pyrénées. .

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 40 22

English :

Exhibition on the school of yesteryear!

German :

Ausstellung über die Schule von früher!

Italiano :

Mostra sulla scuola di un tempo!

Espanol :

Exposición sobre la escuela de antaño

L’événement EXPOSITION « L’ÉCOLE D’AUTREFOIS » Aspet a été mis à jour le 2025-08-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE