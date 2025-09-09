EXPOSITION « L’ÉCOLE D’AUTREFOIS » Aspet
EXPOSITION « L’ÉCOLE D’AUTREFOIS » Aspet mardi 9 septembre 2025.
EXPOSITION « L’ÉCOLE D’AUTREFOIS »
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE Aspet Haute-Garonne
Début : 2025-09-09
fin : 2025-10-07
2025-09-09
Exposition sur l’école d’autrefois !
Organisé par la municipalité d’Aspet et l’écomusée Cagire-Pyrénées. .
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 40 22
English :
Exhibition on the school of yesteryear!
German :
Ausstellung über die Schule von früher!
Italiano :
Mostra sulla scuola di un tempo!
Espanol :
Exposición sobre la escuela de antaño
