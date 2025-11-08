Exposition L’école d’autrefois Coulmiers

Exposition L’école d’autrefois

Salle Emile Gilbert Coulmiers Loiret

2025-11-08 10:00:00

2025-11-11 18:00:00

2025-11-08

La Mairie de Coulmiers propose de découvrir l’exposition L’école d’autrefois .

La Mairie de Coulmiers propose de découvrir l’exposition L’école d’autrefois réalisée par Gérard Lemaître, maire honoraire de Coulmiers, membre fondateur de Racines du Pays LoireBeauce à partir des nombreux documents accumulés depuis plusieurs décennies.

L’inauguration de l’exposition se tiendra le 8 novembre à 11h. .

English :

The Mairie de Coulmiers (Coulmiers Town Hall) invites you to discover the School of yesteryear exhibition.

German :

Das Rathaus von Coulmiers bietet die Möglichkeit, die Ausstellung L’école d’autrefois (Die Schule von einst) zu entdecken.

Italiano :

Il Municipio di Coulmiers ospita una mostra intitolata La scuola di un tempo .

Espanol :

El Ayuntamiento de Coulmiers acoge una exposición titulada La escuela de antaño .

