Exposition L’École du livre Bibliothèque Multimédia Intercommunale Épinal 7 – 30 avril Entrée libre et gratuite

Les étudiants de 2ème année présentent des ouvrages imprimés et reliés dans les ateliers du Pôles arts plastiques Épinal de l’ÉSAL.

Chacun a pris en charge la conception et la réalisation de formes éditoriales singulières : classiques ou surprenantes.

Ces ouvrages, imprimés et reliés dans les ateliers de l’ÉSAL, offrent une grande diversité, tant dans leur forme que dans leur contenu, reflétant la richesse de ces jeunes artistes émergents. Avec des tons humoristiques, originaux ou engagés, ces travaux invitent à explorer leurs images et à partager leurs mots.

Un temps fort avec une lecture publique de quelques textes d’étudiants par leurs auteurs est organisé le vendredi 10 avril. Cet évènement est encadré par la comédienne Françoise Klein, venue mener le workshop Mise en voix à l’ÉSAL avec le groupe de 2ème année.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-07T13:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-30T18:30:00.000+02:00

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Bibliothèque Multimédia Intercommunale 48 rue Saint Michel 88000 Épinal Épinal 88000 Vosges



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