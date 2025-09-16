EXPOSITION L’ÉCRITURE DE JOË BOUSQUET Carcassonne

EXPOSITION L’ÉCRITURE DE JOË BOUSQUET

53 Rue de Verdun Carcassonne Aude

Début : 2025-09-16 10:00:00

fin : 2025-11-08 13:00:00

2025-09-16

Exposition temporaire consacrée à l’écriture de Joë Bousquet.

Ce poète fait penser à quelqu’un qui cherchait un sentier dans la brousse sentier à frayer.

Avec l’exposition nous partons à la recherche de ce sentier jalonné par les écrits de Joë Bousquet .

Dans la première salle l’émergence de son écriture et de ses premiers ouvrages édités de 1919 à 1945.

Dans la deuxième salle, le parcours qui va meneur de lune et des poèmes de la connaissance du soir aux ouvrages de fragments édités plus tard par les éditions rougerie.

53 Rue de Verdun Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 72 50 83 centrejoebousquet@wanadoo.fr

English :

Temporary exhibition devoted to the writing of Joë Bousquet.

This poet reminds us of someone who was looking for a path in the bush, a path to be blazed.

With this exhibition, we set off in search of this path marked out by Joë Bousquet’s writings.

In the first room: the emergence of his writing and his first works published between 1919 and 1945.

In the second room, we follow the path from meneur de lune and the poems of la connaissance du soir to the works of fragments later published by Editions Rougerie.

German :

Eine zeitlich begrenzte Ausstellung, die dem Schreiben von Joë Bousquet gewidmet ist.

Dieser Dichter erinnert an jemanden, der einen Pfad im Busch suchte, um ihn zu bahnen.

Mit der Ausstellung begeben wir uns auf die Suche nach diesem Pfad, der durch Joë Bousquets Schriften markiert wird.

Im ersten Raum: die Entstehung seines Schreibens und seiner ersten Werke, die von 1919 bis 1945 veröffentlicht wurden.

Im zweiten Raum: der Weg vom Mondfahrer und den Gedichten der Kenntnis des Abends bis zu den Fragmenten, die später vom Verlag rougerie herausgegeben wurden.

Italiano :

Mostra temporanea dedicata alla scrittura di Joë Bousquet.

Joë Bousquet è un poeta che ci ricorda qualcuno che cercava un sentiero nella boscaglia, un sentiero da percorrere.

Questa mostra ci porta alla ricerca di quel sentiero, tracciato dagli scritti di Joë Bousquet.

Nella prima sala: l’emergere della sua scrittura e le sue prime opere pubblicate tra il 1919 e il 1945.

Nella seconda sala, il viaggio dal meneur de lune e dalle poesie de la connaissance du soir alle opere di frammenti pubblicate successivamente dalle Editions Rougerie.

Espanol :

Exposición temporal dedicada a la escritura de Joë Bousquet.

Joë Bousquet es un poeta que nos recuerda a alguien que buscaba un camino en la espesura, un camino por abrir.

Esta exposición nos lleva a buscar ese camino, marcado por los escritos de Joë Bousquet.

En la primera sala: el surgimiento de su escritura y sus primeras obras publicadas entre 1919 y 1945.

La segunda sala nos lleva en un viaje desde meneur de lune y los poemas de la connaissance du soir hasta las obras de fragmentos publicadas posteriormente por Editions Rougerie.

