Exposition  Lecture et Vernissage  Liberté Coquelicot/Dans le Souffle des fleurs  Atelier du Chat Marin Le Tréport

Exposition Lecture et Vernissage Liberté Coquelicot/Dans le Souffle des fleurs

Atelier du Chat Marin 11 rue du Commerce Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 15:00:00

fin : 2026-03-12 18:00:00

Date(s) :

2026-03-12

Lecture et Vernissage à l’occasion du Printemps des Poètes 2026, dont le thème cette année est Liberté. Force vive, déployée . Lecture de textes du recueil Dans le Souffle des fleurs et d’autres poètes inspirés par les plantes et les fleurs, par Magali André-Soulié et Fontaine de la Mare.

17 h Vernissage de l’exposition.

Trois séances lectures seront proposées, une avant le vernissage du jeudi 12 mars, une en avril et une en mai.

Ouverture les samedis, dimanches et jours fériés de 15 h à 18 h

Les autres jours sur rendez-vous 06 72 85 79 72. Gratuit. .

Atelier du Chat Marin 11 rue du Commerce Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 6 72 85 79 72 fontainedelamare1@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Lecture et Vernissage Liberté Coquelicot/Dans le Souffle des fleurs

L’événement Exposition Lecture et Vernissage Liberté Coquelicot/Dans le Souffle des fleurs Le Tréport a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers