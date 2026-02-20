Exposition & lecture performée Elizabeth Pich Fungirl Forever | Pop Women Festival Le Cellier Reims

Exposition & lecture performée Elizabeth Pich Fungirl Forever | Pop Women Festival

EXPOSITION & LECTURE PERFORMÉE • FUNGIRL FOREVER

Le festival vous donne rendez-vous avec une autrice radicalement POP WOMEN compatible Elizabeth Pich. Une invitation à plonger dans l’univers de Fungirl, anti-héroïne déjantée, incontrôlable et furieusement libre, devenue figure culte de la bande dessinée indépendante contemporaine.

Le festival accueille une exposition autour de son oeuvre, qui permet de découvrir, ou redécouvrir, le travail graphique et narratif d’une autrice originaire d’Allemagne, nourrie de culture underground américaine, dont le travail révèle une liberté de ton totale et une énergie brute.

Mais l’expérience ne s’arrête pas aux murs. Elizabeth Pich est aussi connue pour ses lectures publiques performées de véritables moments de scène mêlant voix, images projetées et interaction avec le public. En lecture, elle embarque la salle dans une immersion sans filtre au cœur des aventures de son anti-héroïne fétiche. Comme une plongée dans la tête de l’autrice, où résonnent les voix de ses personnages et le chaos joyeux de la vie absurde et excessive de Fungirl et de ses ami·es.

Cette invitation accompagne l’actualité brûlante de l’autrice la reine de l’irrévérence et du chaos revient avec une seconde grande aventure-fleuve, Fungirl Forever Tome 2, à paraître le 20 mars aux Éditions Super Loto et disponible en avant-première pour le festival. Un nouvel opus à l’humour décapant, engagé et absurde, du très grand Elizabeth Pich, plus trash que jamais.

Lecture en anglais par l’autrice

Traduction française en simultané

LECTURE PERFORMÉE • jeudi 5 mars à 14h30

• le cellier • salle Britney • accès pop pass

• à partir de 14 ans

• dédicaces à l’issue de la lecture

—

EXPOSITION • du 5 mars au 28 mars

• Papier Bon oeil • 37 rue des capucins

• accès gratuit .

Le Cellier 4 Rue de Mars Reims 51100 Marne Grand Est

