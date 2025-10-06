Exposition Lectures et Lecteurs Orthez

Exposition Lectures et Lecteurs Orthez lundi 6 octobre 2025.

Exposition Lectures et Lecteurs

Foirail et Parvis de la Médiathèque Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-06

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-10-06

Photographies de Fabien Campanatto. .

Foirail et Parvis de la Médiathèque Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 36 68

English : Exposition Lectures et Lecteurs

German : Exposition Lectures et Lecteurs

Italiano :

Espanol : Exposition Lectures et Lecteurs

L’événement Exposition Lectures et Lecteurs Orthez a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Coeur de Béarn