Exposition LEE BAE, En attendant L’Abbaye de Beaulieu en Rouergue Ginals jeudi 25 juin 2026.

Ginals

Exposition LEE BAE, En attendant

L’Abbaye de Beaulieu en Rouergue Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue Ginals Tarn-et-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 10:00:00

fin : 2026-09-30 18:00:00

Date(s) :

2026-06-25

Le Centre des monuments nationaux, en partenariat avec la galerie Perrotin, invite l’artiste sud-coréen Lee Bae à investir l’exceptionnelle abbaye de Beaulieu-en-Rouergue.

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L’Abbaye de Beaulieu en Rouergue Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue Ginals 82330 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 24 50 10 abbaye.beaulieu@monuments-nationaux.fr

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English :

The Centre des monuments nationaux, in partnership with the Perrotin Gallery, has invited South Korean artist Lee Bae to take over the stunning Abbey of Beaulieu-en-Rouergue.

L’événement Exposition LEE BAE, En attendant Ginals a été mis à jour le 2026-06-15 par PETR du Pays Midi-Quercy