Exposition LEE BAE, En attendant L’Abbaye de Beaulieu en Rouergue Ginals
Exposition LEE BAE, En attendant L’Abbaye de Beaulieu en Rouergue Ginals jeudi 25 juin 2026.
Ginals
Exposition LEE BAE, En attendant
L’Abbaye de Beaulieu en Rouergue Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue Ginals Tarn-et-Garonne
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 10:00:00
fin : 2026-09-30 18:00:00
Date(s) :
2026-06-25
Le Centre des monuments nationaux, en partenariat avec la galerie Perrotin, invite l’artiste sud-coréen Lee Bae à investir l’exceptionnelle abbaye de Beaulieu-en-Rouergue.
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L’Abbaye de Beaulieu en Rouergue Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue Ginals 82330 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 24 50 10 abbaye.beaulieu@monuments-nationaux.fr
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English :
The Centre des monuments nationaux, in partnership with the Perrotin Gallery, has invited South Korean artist Lee Bae to take over the stunning Abbey of Beaulieu-en-Rouergue.
L’événement Exposition LEE BAE, En attendant Ginals a été mis à jour le 2026-06-15 par PETR du Pays Midi-Quercy