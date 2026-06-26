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EXPOSITION Legé

EXPOSITION Legé mercredi 8 juillet 2026.

Adresse
37 Rue de la Chaussée
Ville
44650 Legé
Département
Loire-Atlantique
Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
jeudi 7 janvier 2027
Tarif

Legé

EXPOSITION

37 Rue de la Chaussée Legé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2027-01-07

Date(s) :
2026-07-08

EXPOSITION ART CONTEMPORAIN
L’art contemporain s’invite à la bibliothèque de Legé grâce au projet itinérant Les Vagabondes . Les visiteurs pourront découvrir une sélection d’œuvres d’art contemporain spécialement réunies pour cette exposition.   .

37 Rue de la Chaussée Legé 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 21 62 20 

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English :

CONTEMPORARY ART EXHIBITION

L’événement EXPOSITION Legé a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Sud Retz Atlantique