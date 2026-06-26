EXPOSITION Legé
EXPOSITION Legé mercredi 8 juillet 2026.
Legé
EXPOSITION
37 Rue de la Chaussée Legé Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2027-01-07
Date(s) :
2026-07-08
EXPOSITION ART CONTEMPORAIN
L’art contemporain s’invite à la bibliothèque de Legé grâce au projet itinérant Les Vagabondes . Les visiteurs pourront découvrir une sélection d’œuvres d’art contemporain spécialement réunies pour cette exposition. .
37 Rue de la Chaussée Legé 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 21 62 20
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English :
CONTEMPORARY ART EXHIBITION
L’événement EXPOSITION Legé a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Sud Retz Atlantique