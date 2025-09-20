Exposition Légende de trains Lesneven
Exposition Légende de trains Lesneven samedi 20 septembre 2025.
Exposition Légende de trains
Maison d’accueil Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Avant son arrivée en gare de Lesneven à l’été 2026, Légende de train vous invite à venir découvrir le train patate qui traversait le Léon.
Tout au long de la visite vous pourrez découvrir les maquettes de différents lieux et monuments emblématiques du Léon. .
Maison d’accueil Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 6 33 51 34 61
