Exposition Légende de trains Lesneven

Exposition Légende de trains Lesneven samedi 20 septembre 2025.

Exposition Légende de trains

Maison d’accueil Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Avant son arrivée en gare de Lesneven à l’été 2026, Légende de train vous invite à venir découvrir le train patate qui traversait le Léon.

Tout au long de la visite vous pourrez découvrir les maquettes de différents lieux et monuments emblématiques du Léon. .

Maison d’accueil Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 6 33 51 34 61

