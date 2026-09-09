Exposition : l’église de Démouville, 1 000 ans d’histoire, Église Notre-Dame, Démouville

Informations pratiques

Exposition : l’église de Démouville, 1 000 ans d’histoire 19 et 20 septembre Église Notre-Dame Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition : Église de Démouville : 1 000 ans d’histoire

32 panneaux – guide de visite offert –

Église Notre-Dame Rue de l’église, 14840 Démouville Démouville 14840 Calvados Normandie https://cdre.jimdofree.com/ Expo : église de Démouville, 1 000 ans d’histoire

32 panneaux – Guide de visite offert – Le visiteur s’étonnera devant le cadran solaire oriental, admirera le monumental autel à baldaquin, les boiseries du chœur et les deux confessionnaux en chêne sculptés, apprendra l’origine du drapeau tricolore qui domine le clocher (seulement 3 en France), etc.

Exposition : Église de Démouville : 1 000 ans d’histoire

© CDRE Démouville