Exposition Lego Salle Develcçoise (Rue des Artisans) Devecey

Exposition Lego

Salle Develcçoise (Rue des Artisans) Rue des Artisans Devecey Doubs

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-10

L’association Cœur de Briques organise une exposition Lego à la Maison Develçoise.

Découvrez des constructions Lego à couper le souffle

De nombreuses créations personnelles (MOC), Diorama, sur des thèmes variés proposées par des créateurs talentueux venus de de toute la France et de la Belgique.

Présence de 10 candidats de l’émission Legomasters sur M6

Animations

Jeux de construction, tombola, boites à gagner

Espace buvette et restauration assuré par le TDBC (Thise Devecey Basket Club) (https://thise-devecey-basket-club.my.canva.site/tdbc-fr)

Stands de gravure de briques, ventes de Lego…

Une partie des bénéfices seront reversé à l’association P’tits bouts de ficelle (https://ptitsboutsdeficelle.fr/) .

Salle Develcçoise (Rue des Artisans) Rue des Artisans Devecey 25870 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 54 72 46 samuel.pister@free.fr

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English : Exposition Lego

L’événement Exposition Lego Devecey a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON