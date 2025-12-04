Exposition Lego Salle Develcçoise (Rue des Artisans) Devecey
Exposition Lego Salle Develcçoise (Rue des Artisans) Devecey samedi 9 mai 2026.
Exposition Lego
Salle Develcçoise (Rue des Artisans) Rue des Artisans Devecey Doubs
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00
Date(s) :
2026-05-09 2026-05-10
L’association Cœur de Briques organise une exposition Lego à la Maison Develçoise.
Découvrez des constructions Lego à couper le souffle
De nombreuses créations personnelles (MOC), Diorama, sur des thèmes variés proposées par des créateurs talentueux venus de de toute la France et de la Belgique.
Présence de 10 candidats de l’émission Legomasters sur M6
Animations
Jeux de construction, tombola, boites à gagner
Espace buvette et restauration assuré par le TDBC (Thise Devecey Basket Club) (https://thise-devecey-basket-club.my.canva.site/tdbc-fr)
Stands de gravure de briques, ventes de Lego…
Une partie des bénéfices seront reversé à l’association P’tits bouts de ficelle (https://ptitsboutsdeficelle.fr/) .
Salle Develcçoise (Rue des Artisans) Rue des Artisans Devecey 25870 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 54 72 46 samuel.pister@free.fr
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English : Exposition Lego
L’événement Exposition Lego Devecey a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON