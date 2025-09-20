Exposition : » L’éloge des Vosges dans la région de Guebwiller » Château de la Neuenbourg Guebwiller

Exposition : » L’éloge des Vosges dans la région de Guebwiller » 20 et 21 septembre Château de la Neuenbourg Haut-Rhin

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Cette exposition évoque les richesses des Hautes-Vosges, entre ressources économiques et inspirations artistiques.

Le château de la Neuenbourg est un lieu chargé d'histoire. Ancienne résidence des princes-abbés jusqu'à la Révolution française, il est devenu la première manufacture de la région de Guebwiller lors de la période industrielle. Construit entre 1338 et 1342, il a connu de nombreuses mésaventures (incendies, pillages et destructions). Transformé en villa bourgeoise par la famille Schlumberger dès les années 1820, il devint après la Seconde Guerre mondiale l'École normale des institutrices.

Depuis 2019, le château a été transformé en pôle culturel et touristique et accueille au sein de ses locaux le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, l’Institut européen des arts céramiques, ainsi que l’Office de tourisme. Parking à proximité.

© CCRG-Pah