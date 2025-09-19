Exposition : l’émancipation des femmes Musée d’art moderne Richard Anacréon Granville

Exposition : l’émancipation des femmes 19 – 21 septembre Musée d’art moderne Richard Anacréon Manche

5,5€, gratuit samedi et dimanche.

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Projet réalisé dans le cadre des Journées du Matrimoine.

Correspondant et ami de figures emblématiques de l’émancipation féminine, telles que Marie Laurencin, Colette ou Natalie Clifford Barney, Richard Anacréon a constitué une collection illustrant l’évolution des rôles féminins et la liberté créatrice des femmes artistes ou intellectuelles. Ces femmes sont mises en lumière au cœur du parcours permanent du musée pour la saison 2025.

Musée d'art moderne Richard Anacréon Place de l'Isthme, 50400 Granville, France

Art moderne et littérature des XIXe et XXe siècles. Ouvrages dédicacés, exemplaires uniques. Les grands noms sont nombreux, mais plus rares encore sont les « truffes » que cachent les trois quarts d'entre eux : sous les reliures somptueuses, l'étrange libraire passa des dizaines d'années à obtenir envois et dédicaces, à glisser dessins, courriers, extraits de manuscrits relatifs au « livre-réceptacle ». Jusqu'à cette « Fin de Chéri » dans laquelle Colette écrivit de sa main les 32 pages d'un chapitre oublié par l'éditeur ! Nombreuses correspondances d'artistes ; Vie littéraire et artistique de Montmartre à Montparnasse entre 1920 et 1950 ; Mobilier provenant de chez Colette. Le musée a obtenu le dépôt en 2002 de dix toiles d'artistes éminents appartenant au Musée National d'Art Moderne : « La coupe bleue » (vers 1930) de Charles Camoin, « Nature morte au verre de vin » (1929) d'Othon Friesz, « Nu assis » (vers 1923-1925) de Charles Dufresne, « Le violoniste en rouge » (avant 1939) de Gen Paul, « Le vagabond » (1939) de Marcel Gromaire, « Portrait d'André Salmon » (1942) de Marie Laurencin, « Femme à sa toilette » (1942) d'André Lhote, « Portrait d'Hermine David » (1918) de Jules Pascin , « Utrillo » (1910) d'André Utter, et « Couple » (1920) de Kees Van Dongen.

