Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-06-16 13:30:00

fin : 2025-06-20 17:00:00

2025-06-16

Retracez les grandes étapes du parcours des Pyrénéens partis outre-Atlantique en quête d’une vie meilleure à travers quinze panneaux thématiques éclairant les différentes facettes de ce phénomène migratoire les causes du départ, les moyens de financement, le rôle des agents d’émigration, les colonies agricoles, la traversée de l’Atlantique, l’arrivée en Amérique, la place des femmes, les métiers exercés, les parcours de réussite, les échanges de lettres et de fonds, et parfois, le retour au pays.

Organisé par l’association Pyréne l’Ossaloise exposition conçue par l’Association pour la Mémoire de l’Émigration (AME) en partenariat avec l’Université Bordeaux Montaigne.

Salle du Conseil municipal au 1er étage accessible avec ascenseur depuis l’extérieur (à gauche de la médiathèque). .

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 61 71 contact@musee-ossau.fr

