Exposition L’émotion à vif dans l’abstraction par Sylvie B Rochecorbon
Exposition L’émotion à vif dans l’abstraction par Sylvie B Rochecorbon lundi 3 novembre 2025.
Exposition L’émotion à vif dans l’abstraction par Sylvie B
15 Rue des Clouet Rochecorbon Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-03
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-11-03
.
15 Rue des Clouet Rochecorbon 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire communication@mairie-rochecorbon.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Exposition L’émotion à vif dans l’abstraction par Sylvie B Rochecorbon a été mis à jour le 2025-10-08 par ADT 37