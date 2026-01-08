Exposition L’Enchantement Chahine Lux Scène Nationale Valence
Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence
Début : 2026-01-21
fin : 2026-02-27
2026-01-21
Figure incontournable du cinéma oriental, Youssef Chahine filmait la liberté, la tolérance et l’amour, alternait comédies musicales, films autobiographiques et fresque historique.
Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com
English :
A key figure in Oriental cinema, Youssef Chahine filmed freedom, tolerance and love, alternating musicals, autobiographical films and historical frescoes.
