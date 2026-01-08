Exposition L’Enchantement Chahine Lux Scène Nationale Valence

Exposition L’Enchantement Chahine

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-01-21

Figure incontournable du cinéma oriental, Youssef Chahine filmait la liberté, la tolérance et l’amour, alternait comédies musicales, films autobiographiques et fresque historique.

.

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A key figure in Oriental cinema, Youssef Chahine filmed freedom, tolerance and love, alternating musicals, autobiographical films and historical frescoes.

L’événement Exposition L’Enchantement Chahine Valence a été mis à jour le 2026-01-06 par Valence Romans Tourisme